Свердловская область обновила суточный рекорд по ковиду

В Свердловской области сегодня установлен новый суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в понедельник в регионе был поставлен абсолютный рекорд за все время пандемии: в тот день выявили свыше 1,2 тысячи covid-зараженных за сутки. Во вторник на Среднем Урале насчитали около 1 тысячи 100 заболевших.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Свердловской области выявлена 1 тысяча 364 новых случая ковида. Таким образом, на сегодняшний день это самая большая цифра суточной заболеваемости в регионе.

Напомним, ранее вспышки коронавируса произошли в Серовской городской больнице и в Уральском институте МЧС в Екатеринбурге. Счет заболевших там идет на десятки.