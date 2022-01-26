26 Января 2022
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Общество Свердловская область
Коллаж, коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Свердловская область обновила суточный рекорд по ковиду

В Свердловской области сегодня установлен новый суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом.

Напомним, в понедельник в регионе был поставлен абсолютный рекорд за все время пандемии: в тот день выявили свыше 1,2 тысячи covid-зараженных за сутки. Во вторник на Среднем Урале насчитали около 1 тысячи 100 заболевших.

Как сообщили Накануне.RU в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в Свердловской области выявлена 1 тысяча 364 новых случая ковида. Таким образом, на сегодняшний день это самая большая цифра суточной заболеваемости в регионе.

Напомним, ранее вспышки коронавируса произошли в Серовской городской больнице и в Уральском институте МЧС в Екатеринбурге. Счет заболевших там идет на десятки.

Теги: ковид, рекорд, Свердловская область



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