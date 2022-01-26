Если мы прозреем и начнем прививаться, то в мае мы забудем о коронавирусе - Онищенко

"Омикрон" по количеству заболевших начинает походить на грипп. "Есть основания предполагать, что на "омикроне" коронавирус перестанет быть пандемией и уйдет в сезонность", - заявил журналистам бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Онищенко также считает, что для ускорения вакцинирования и окончания пандемии следовало бы разрешить использование в России иностранных вакцин без оглядки на взаимность действий других государств. Все равно, как считает эксперт, иностранные вакцины будут дорогими, и на них найдется мало желающих.

"Я давно говорил: зарегистрируйте иностранные вакцины! Весь мир, кроме Китая, абсолютно безответственно относится к своей экономике, в том числе Европа и мы. И наши Минздрав и Роспотребнадзор "легли" точно так же, как ВОЗ. Мы полностью забыли о своей науке, об эпидемиологических традициях. А вот китайцы не заморачиваются – признает их кто-то или нет. Если мы прозреем и на нас сойдет божья благодать, если мы начнем прививаться, то в мае мы забудем о коронавирусе", - заявил Онищенко.

Он напомнил, что в России признаны иностранные вакцины от гриппа, и они используются, хоть и не так интенсивно как российские: "Мы всегда регистрировали иностранные вакцины [от гриппа], никогда не было этой толкотни – наша-не наша".