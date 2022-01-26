Если мы прозреем и начнем прививаться, то в мае мы забудем о коронавирусе - Онищенко

26 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

Если мы прозреем и начнем прививаться, то в мае мы забудем о коронавирусе - Онищенко

"Омикрон" по количеству заболевших начинает походить на грипп. "Есть основания предполагать, что на "омикроне" коронавирус перестанет быть пандемией и уйдет в сезонность", - заявил журналистам бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Онищенко также считает, что для ускорения вакцинирования и окончания пандемии следовало бы разрешить использование в России иностранных вакцин без оглядки на взаимность действий других государств. Все равно, как считает эксперт, иностранные вакцины будут дорогими, и на них найдется мало желающих.

"Я давно говорил: зарегистрируйте иностранные вакцины! Весь мир, кроме Китая, абсолютно безответственно относится к своей экономике, в том числе Европа и мы. И наши Минздрав и Роспотребнадзор "легли" точно так же, как ВОЗ. Мы полностью забыли о своей науке, об эпидемиологических традициях. А вот китайцы не заморачиваются – признает их кто-то или нет. Если мы прозреем и на нас сойдет божья благодать, если мы начнем прививаться, то в мае мы забудем о коронавирусе", - заявил Онищенко.

Он напомнил, что в России признаны иностранные вакцины от гриппа, и они используются, хоть и не так интенсивно как российские: "Мы всегда регистрировали иностранные вакцины [от гриппа], никогда не было этой толкотни – наша-не наша".

Теги: геннадий онищенко, коронавирус, пандемия, вакцинация



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2373

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети