26 Января 2022
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Происшествия В России Москва
Алексей Улюкаев (2017) | Фото: regnum.ru

Суд в Москве арестовал адвоката экс-министра Улюкаева

Преображенский суд Москвы арестовал до 23 марта адвоката Дареджан Квеидзе, которая представляла в суде интересы бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, отбывающего сейчас срок в колонии за взятку.

О задержании Квеидзе стало известно накануне. Она обвиняется в двух эпизодах мошенничества. По данным РИА Новости, адвокат якобы утаила деньги, полученные на подкуп работников суда.

Как следует из постановления суда, супруг Квеидзе передавал некоему сообщнику деньги для последующего подкупа сотрудников Хамовнического суда Москвы.

В 2020 году адвоката бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Он также принимал участие в защите Улюкаева в начале следствия.

Напомним, в декабре 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 млн руб. Его обвиняли в получении взятки в 2 млн долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. В июне 2018 года Улюкаев начал отбывать наказание в колонии №1 строгого режима в Твери.

Теги: адвокат, Алексей Улюкаев, Дареджан Квеидзе



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