В США готовят закон, ограничивающий инвестиции в Китай

Законодатели США готовы обсудить законопроект о запрете внешних инвестиций, потенциально угрожающих критически важному производству, цепочкам поставок, или способных привести к передаче чувствительных технологий.

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Законопроект не имеет обратной силы, но гонконгское издание South China Morning Post сообщает, что указанным там нормам не соответствует почти половина (43%) американских прямых инвестиций в Китай с 2000 по 2019 гг.

К секторам, наиболее подверженным риску в соответствии с предлагаемым законодательством, относятся производители медицинских принадлежностей и защитного оборудования, аварийно-восстановительные работы, военные и разведывательные службы, а также разработчики критически важной инфраструктуры.

"Если принадлежащий США автомобильный завод в Китае будет модернизирован для производства электромобилей, то это можно было бы рассматривать как передачу национальных критических возможностей в ключевой технологии", - приводит издание пример возможных последствий нового закона.

Также американским компаниям, работающим в КНР, придётся раскрывать данные о своей деятельности на территории этой страны. Это, в свою очередь, способно вызвать недовольство китайских властей, которое обернётся исключением из реестра надёжных поставщиков или различными неофициальными санкциями.

Помимо влияния на прямых иностранных инвестиций, новый режим может оказать негативное влияние и на транснациональные корпорации.

Сотрудничество с КНР остаётся прибыльным для американских предпринимателей. Согласно данным Бюро экономического анализа США, в 2019 г. операции в Китае принесли американским бизнесменам 573 миллиарда долларов дохода и 38 миллиардов долларов чистой прибыли.