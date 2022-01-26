В Новосибирской области наращивают мощность тепличного хозяйства по производству сибирских роз

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников побывал с рабочим визитом на тепличном комбинате «Новосибирский». Сотрудники предприятия продемонстрировали главе региона работу участка сортовых роз, созданного в ходе реализации второй очереди инвестиционного проекта «Сибирская роза».

«Чуть больше года назад мы запускали этот важный для нашего региона проект и итоги работы впечатляют – почти семь миллионов роз выращено под Новосибирском, в Сибири. Рынок поставок охватывает регионы от Дальнего Востока до Москвы. Экономическая отдача и для района, и для области: и это и новые рабочие места, и прирост средней заработной платы на предприятии, и налоги. Слова благодарности нашему партнеру, инвестору за реализацию такого проекта», – сказал в ходе осмотра губернатор Андрей Травников.

Тепличный комбинат «Новосибирский» введен в эксплуатацию в три этапа с 2010 по 2012 год. В 2021 году используемая площадь теплиц составила 14,73 га. С мая по сентябрь 2020 года предприятием реализована первая очередь инвестиционного проекта по реконструкции 2 га теплиц для выращивания роз на срез. Первый выпуск продукции состоялся в ноябре 2020 года. В период с мая по октябрь 2021 года проведен второй этап реконструкции теплиц с увеличением площади, отведенной под выращивание роз до 4 га. Объем производства цветов в 2021 году составил 6,8 млн шт. Реализация нового проекта позволит обеспечить качественными цветами Новосибирскую область и ближайшие регионы.

Учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов сообщил, что руководство планирует полностью перевести тепличный комбинат Новосибирский на цветы.

Глава Новосибирской области подчеркнул, что региональные власти совместно с предприятием работают над решением кадрового вопроса.

«Вопрос нехватки кадров актуален для многих. Мы совместно стараемся создавать условия для проживания, для доставки персонала на различные предприятия, развиваем социальную сферу. Большую помощь в этом оказывает госпрограмма, которую в свое время поддержал Президент Владимир Путин – «Комплексное развитие сельских территорий». Наш регион успешно участвует в этой программе, а один из залогов успеха – участие в ней и бизнеса. ГК «Горкунов» также участвуют в реализации проектов этой программы», – отметил Андрей Травников.