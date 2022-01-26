26 Января 2022
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Общество Челябинская область
аварийное общежитие на улице Челябинского рабочего (2022) | Фото: Челябинское ОНФ

В Челябинске жители аварийного общежития могут остаться без отопления

В Челябинске аварийное общежитие, в котором проживают около 200 человек, с февраля 2022 года может остаться без отопления. О планах властей отключить тепло экспертам ОНФ рассказали жильцы. Общественники уже обратились в прокуратуру, Госжилинспекцию и городским властям, сообщили Накануне.RU в региональном отделении.

Речь идет о здании на улице Челябинского рабочего, 5, которое было построено в 1940 году. От общежития отказалась управляющая компания и его некому содержать, расселение жителей запланировано только в 2027 году.

"Считаем, что администрация района бездействует, не принимая мер для назначения обслуживающей организации. Такая обязанность согласно постановлению правительства РФ возложена именно на муниципалитет", - отметил эксперт Народного фронта в Челябинской области Антон Неверов.

По его словам, речь идет о реальной угрозе здоровью и жизням проживающих, и бездействие властей недопустимо.

аварийное общежитие на улице Челябинского рабочего(2022)|Фото: Челябинское ОНФ

Три года назад в здании сделали капитальный ремонт фасада, но условия жизни внутри оставляют желать лучшего. После коммунальной аварии, которая произошла семь лет назад, дом стало подтапливать. Из открытого подвала постоянно идет пар, а в здании появилась плесень. В морозы температура в некоторых комнатах едва достигает 12 градусов.

"Мы пытались сами решать свои проблемы, затыкали течи в подвале, но это мало помогает. В администрацию района обращались неоднократно, так ни разу и не получили официального ответа. Лишь недавно появилась их сотрудница, сообщила, что с 1 февраля наш дом отключают от отопления", – рассказала жительница дома Ирина Фадеева.

Общественники просят прокуратуру провести проверку по данным фактам и привлечь виновных к ответственности. От городских властей требуют рассмотреть вопрос об ускорении расселения общежития.

аварийное общежитие на улице Челябинского рабочего(2022)|Фото: Челябинское ОНФ

Теги: общежитие, отопление, ОНФ,



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