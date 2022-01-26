"Не все лазейки закрыты": на таможне рассказали, как на Урал попадают европейские сыр и хамон

В Уральском таможенном управлении рассказали, как в магазины до сих пор попадает запрещенная к ввозу санкционная продукция из-за рубежа.

Напомним, в конце прошлого года в Екатеринбурге сотрудники ФСБ, Россельхознадзора и таможни нашли торговую точку, где продавали незаконно ввезенные в страну дорогой европейский сыр, колбасы и хамон. Всего было изъято и уничтожено почти 300 килограммов. Между тем, ввоз такой продукции в РФ официально запрещен с 2014 года.

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов, "не все лазейки на границе у нас закрыты".

"Плюс таможенные органы РФ не могут сейчас работать в отрыве от таможенных органов стран Евразийского союза. Таможенное законодательство у нас одно в рамках Казахстана, Белоруссии, РФ, Киргизии, Армении. Но ни одно из этих государств санкции, принятые Россией в ответ на введенные санкции в 2014 году, не поддержало. Поэтому есть товары, которые на нашем рынке находятся нелегально", - сообщил Фролов, отвечая на вопрос Накануне.RU.

По его данным, в 2021 году таких санкционных товаров в Уральском федеральном округе было выявлено 3 тыс. 800 кг.

"С моей точки зрения – это крохи", - заключил руководитель таможни.

Напомним, сегодня стало известно, что Евросоюз работает над новым пакетом санкций в отношении России. Сообщается о самых разных вариантах экономического давления на страну.