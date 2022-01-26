26 Января 2022
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Происшествия Тюменская область
КАМАЗ (2019) | Фото:Накануне.RU

В Тюменской области на месторождении погиб рабочий

Началось расследование обстоятельств гибели рабочего в Уватском районе, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области.

Днём 23 декабря 2021 г. на одном из месторождений Уватского района во время снятия 43-летним машинистом паровой передвижной установки колеса автомашины "КамАЗ" произошло разрушение металлического колесного диска. Шина с поврежденной камерой слетела с места крепления, рабочий получил смертельные травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". По версии следствия, трагедия случилась из-за нарушения коллегами погибшего обязанностей по соблюдению требований охраны труда при эксплуатации промышленного оборудования.

Теги: Уватский район, месторождение, смерть, рабочий



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