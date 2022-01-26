Матвиенко предложила изучить возможность введения химкастрации педофилов

Совет Федерации сегодня одобрил поправки, ужесточающие наказание для педофилов. Ранее возможность пожизненного заключения для педофилов-рецидивистов одобрила Госдума. Также пожизненное наказание предусмотрено для педофилов, совершивших преступление впервые, но против нескольких детей.

Между тем, в ходе обсуждения законопроекта первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что выступает за пожизненное заключение для педофилов уже за первое преступление. А председатель палаты Валентина Матвиенко предложила изучить возможность введения химической кастрации педофилов.