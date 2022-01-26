Брат Навального объявлен в розыск
Брата Алексея Навального Олега объявили в розыск. Информация появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.
Накануне ФСИН России попросила заменить Навальному условное заключение на реальный срок. По данным ведомства, он не встал на учет в инспекции, передает РИА Новости.
Олег Навальный был осужден по так называемому санитарному делу. В августе прошлого года его признали виновным в призывах к нарушению эпидемиологических требований – он призывал участвовать в несанкционированных массовых акциях. Навальный получил год условно.