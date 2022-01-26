26 Января 2022
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Происшествия В России
Олег и Алексей Навальные (2018) | Фото: navalny.com

Брат Навального объявлен в розыск

Брата Алексея Навального Олега объявили в розыск. Информация появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

Накануне ФСИН России попросила заменить Навальному условное заключение на реальный срок. По данным ведомства, он не встал на учет в инспекции, передает РИА Новости.

Олег Навальный был осужден по так называемому санитарному делу. В августе прошлого года его признали виновным в призывах к нарушению эпидемиологических требований – он призывал участвовать в несанкционированных массовых акциях. Навальный получил год условно.

Теги: олег навальный, розыск



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