Брат Навального объявлен в розыск

Брата Алексея Навального Олега объявили в розыск. Информация появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ.

Накануне ФСИН России попросила заменить Навальному условное заключение на реальный срок. По данным ведомства, он не встал на учет в инспекции, передает РИА Новости.

Олег Навальный был осужден по так называемому санитарному делу. В августе прошлого года его признали виновным в призывах к нарушению эпидемиологических требований – он призывал участвовать в несанкционированных массовых акциях. Навальный получил год условно.