26 Января 2022
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Общество Приволжский ФО Пермский край
(2004) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье из-за коронавируса отменили длительные свидания с заключенными

В Пермском крае с сегодняшнего дня приостановлено предоставление длительных свиданий с заключенными. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Краткосрочные свидания предоставляются по предварительной записи.

"Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к ограничительным мероприятиям. Об их отмене будет сообщено дополнительно", - сообщили в ведомстве.

Решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Только за неделю в Прикамье число больных со штаммом омикрон возросло с шести до 61.

Теги: коронавирус, болезнь, заключенные, свидания



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Ранее 03.06.2020 10:43 Мск В Прикамье коэффициент распространения коронавируса в полтора раза выше, чем должен быть для второго этапа снятия ограничений
Ранее 02.06.2020 10:45 Мск В Пермском крае - 57 новых больных COVID-19
Ранее 01.06.2020 10:50 Мск В Пермском крае – 69 новых носителей COVID-19
Ранее 01.06.2020 08:19 Мск Прикамье приближается к отметке в 1000 оправившихся от коронавирусной инфекции
Ранее 31.05.2020 09:27 Мск В Прикамье – новая смерть пациента с коронавирусом
Ранее 29.05.2020 10:45 Мск В Пермском крае – 47 новых носителей COVID-19
Ранее 29.05.2020 08:10 Мск Число оправившихся от коронавируса пермяков близится к 900
Ранее 28.05.2020 16:05 Мск У сотрудника кардиологического отделения Чусовской больницы обнаружен коронавирус
Ранее 28.05.2020 10:50 Мск В Пермском крае – 44 новых носителя COVID-19
Ранее 28.05.2020 08:53 Мск В Прикамье от коронавируса излечилось более 800 человек
Ранее 28.05.2020 08:20 Мск У троих строителей Пермского зоопарка обнаружен коронавирус
Ранее 27.05.2020 11:58 Мск В Перми прокуратура нашла нарушения в больнице "РЖД", где произошла вспышка коронавируса
Ранее 27.05.2020 10:56 Мск В Екатеринбург из Душанбе прибыл 31 житель Прикамья
Ранее 27.05.2020 10:50 Мск В Пермском крае – 44 новых носителя COVID-19, за сутки количество умерших выросло до 49
Ранее 26.05.2020 10:48 Мск В Пермском крае – 41 новый носитель COVID-19
Ранее 26.05.2020 09:11 Мск В Прикамье количество умерших носителей COVID-19 выросло до 47
Ранее 26.05.2020 08:26 Мск Еще 48 пермяков излечились от COVID-19
Ранее 25.05.2020 10:59 Мск В Прикамье число скончавшихся пациентов с коронавирусом выросло до 46
Ранее 25.05.2020 04:05 Мск В Пермском крае десятки медработников вылечились от коронавируса
Ранее 22.05.2020 12:46 Мск В Перми с 23 мая запретят доступ на набережную Камы
Ранее 22.05.2020 11:10 Мск В Пермском крае у двух пациентов посмертно нашли COVID-19
Ранее 22.05.2020 10:14 Мск В Перми от инфаркта умерла 88-летняя носитель коронавируса
Ранее 22.05.2020 08:33 Мск В Прикамье число жителей региона, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 634 человек
Ранее 21.05.2020 10:55 Мск В Пермском крае – 48 новых больных коронавирусом
Ранее 21.05.2020 07:59 Мск В Прикамье от коронавируса оправились еще 33 пациента
Ранее 20.05.2020 10:55 Мск В Пермском крае – 53 новых больных коронавирусом
Ранее 20.05.2020 10:22 Мск В Пермском крае продлён режим самоизоляции
Ранее 20.05.2020 09:20 Мск В Пермском крае количество жертв коронавируса увеличилось до 33
Ранее 20.05.2020 08:23 Мск В Прикамье от коронавируса за неделю вылечились 13 пенсионеров
Ранее 19.05.2020 11:09 Мск В Пермском крае – 52 новых больных коронавирусом
Ранее 19.05.2020 08:45 Мск Пермяки получили возможность узнать: болели ли они коронавирусом
Ранее 18.05.2020 10:55 Мск В Пермском крае – 49 новых больных коронавирусом
Ранее 18.05.2020 08:12 Мск Еще пять жителей Прикамья оправились от коронавируса
Ранее 17.05.2020 11:34 Мск В Пермском крае умерли два человека с коронавирусом
Ранее 15.05.2020 15:45 Мск В Пермском крае могут вновь запретить прогулки и занятия спортом, если ситуация с коронавирусом ухудшится
Ранее 15.05.2020 10:45 Мск В Пермском крае – 50 новых больных коронавирусом
Ранее 15.05.2020 08:16 Мск В Прикамье от коронавируса оправилось еще 14 пациентов
Ранее 14.05.2020 10:41 Мск В Пермском крае – 42 новых больных коронавирусом
Ранее 14.05.2020 09:30 Мск В Прикамье за сутки восемь медиков заболели коронавирусом
Ранее 14.05.2020 08:39 Мск Более 50% заболевших пермяков излечилось от коронавируса
Ранее 13.05.2020 16:08 Мск В Прикамье карантин из-за коронавируса введен в еще двух медучреждениях
Ранее 13.05.2020 12:07 Мск В Прикамье среди 48 новых заболевших коронавирусом есть вернувшиеся из Якутии вахтовики
Ранее 13.05.2020 10:39 Мск В Пермском крае – 48 новых больных коронавирусом
Ранее 13.05.2020 09:18 Мск Пермские медики, работающие с коронавирусом, получат от государства более 333 миллионов
Ранее 13.05.2020 08:53 Мск В Перми несколько отделений больницы имени Тверье закрыты на "коронавирусный" карантин
Ранее 13.05.2020 08:15 Мск В Прикамье от коронавируса оправилось еще 32 человека
Ранее 12.05.2020 10:40 Мск В Пермском крае – 28 новых больных коронавирусом
Ранее 12.05.2020 09:10 Мск В Перми медики рассказали, что стало причиной смерти пациентки, у которой посмертно нашли коронавирус
Ранее 12.05.2020 08:37 Мск В Прикамье от коронавируса оправилось еще 29 человек
Ранее 11.05.2020 11:26 Мск В Пермском крае у одного из скончавшихся пациентов посмертно нашли COVID-19
Ранее 08.05.2020 16:15 Мск В Прикамье смягчили режим самоизоляции
Ранее 08.05.2020 11:24 Мск В Прикамье скончался 20-ый пациент с коронавирусом
Ранее 08.05.2020 10:34 Мск В Пермском крае – 20 новых больных коронавирусом
Ранее 08.05.2020 09:00 Мск В Перми умер 19-ый пациент с подтверждённым коронавирусом
Ранее 08.05.2020 07:55 Мск В Перми у 33 пациентов и 15 сотрудников ГКБ №7 подтвердился коронавирус
Ранее 07.05.2020 14:10 Мск Китай подарит Прикамью 20 тысяч медицинских масок
Ранее 07.05.2020 10:53 Мск В Пермском крае – 26 новых больных коронавирусом
Ранее 07.05.2020 09:45 Мск В Перми умер 18-ый пациент с подтверждённым коронавирусом
Ранее 06.05.2020 10:36 Мск В Пермском крае – 25 новых больных коронавирусом
Ранее 06.05.2020 09:27 Мск В Прикамье - 17-ая смерть пациента, у которого ранее подтвердился коронавирус
Ранее 06.05.2020 08:39 Мск В Прикамье от коронавируса выздоровели еще 12 человек
Ранее 01.05.2020 11:48 Мск В Пермском крае три человека умерли от коронавируса
Ранее 30.04.2020 10:46 Мск Общее количество больных коронавирусом жителей Прикамья выросло до 500
Ранее 30.04.2020 09:13 Мск В Перми скончалась еще одна женщина с COVID-19
Ранее 29.04.2020 11:20 Мск Половина новых заболевших коронавирусом в Прикамье моложе 45 лет
Ранее 29.04.2020 11:00 Мск В Прикамье – 10 новых случаев коронавируса
Ранее 29.04.2020 09:56 Мск В Перми скончалась женщина с диагнозом COVID-19
Ранее 28.04.2020 11:00 Мск В Прикамье – 17 новых пациентов с COVID-19
Ранее 28.04.2020 09:30 Мск В Прикамье – седьмая смерть пациента с COVID-19: инфекцию нашли после вскрытия тела пациента "РЖД-медицины"
Ранее 28.04.2020 08:05 Мск Шесть жителей Прикамья излечились от коронавируса
Ранее 27.04.2020 15:31 Мск В Березниках в больнице на две недели закрыто отделение терапии из-за коронавируса
Ранее 27.04.2020 15:08 Мск В Прикамье еще два человека скончались от новой коронавирусной инфекции
Ранее 27.04.2020 14:55 Мск В Пермском крае за сутки COVID-19 подтвердился у 20 пациентов
Ранее 24.04.2020 15:50 Мск Коронавирус вспыхнул в больнице "РЖД" в Перми
Ранее 24.04.2020 10:47 Мск В Прикамье – 31 новый пациент с коронавирусом
Ранее 23.04.2020 12:57 Мск Еще пять пермяков излечились от коронавируса
Ранее 23.04.2020 10:48 Мск В Прикамье за сутки + 21 случай коронавируса
Ранее 23.04.2020 09:04 Мск В Перми – четвёртая смерть пациента с коронавирусом
Ранее 22.04.2020 10:45 Мск В Прикамье за сутки коронавирус подтвердился у 29 пациентов
Ранее 21.04.2020 10:50 Мск В Прикамье на 22 инфицированных выросло число пациентов с коронавирусом
Ранее 20.04.2020 11:00 Мск В Прикамье зафиксировано 17 новых случаев заражения COVID-19
Ранее 17.04.2020 12:30 Мск "Не так уж и страшна ситуация". В Прикамье архиепископ обратился к пастве из-за "одолевших его звонков из администрации"
Ранее 17.04.2020 11:17 Мск В Прикамье за сутки коронавирус подтвердился у 12 пациентов
Ранее 16.04.2020 11:02 Мск В Пермском крае - + 18 инфицированных коронавирусом
Ранее 15.04.2020 10:54 Мск В Прикамье зафиксировано 27 новых случае коронавируса
Ранее 14.04.2020 15:59 Мск Большинство новых заболевших коронавирусом в Прикамье моложе 45 лет
Ранее 14.04.2020 10:35 Мск В Прикамье – 27 новых инфицированных коронавирусом
Ранее 10.04.2020 10:35 Мск В Прикамье – четыре новых случая коронавируса
Ранее 10.04.2020 08:53 Мск Еще двое пермяков излечились от коронавируса
Ранее 09.04.2020 15:30 Мск В прикамском посёлке частично закрыта больница - у врача и пациента подозревают коронавирус
Ранее 09.04.2020 11:51 Мск Дмитрий Махонин стал лучшим главой региона в борьбе с экономическими последствиями коронавируса
Ранее 09.04.2020 10:52 Мск В Прикамье – девять новых случаев коронавируса
Ранее 09.04.2020 09:50 Мск Пермский край стал одним из четырёх регионов, где внедрят новую систему тестов на COVID-19
Ранее 08.04.2020 16:00 Мск У одного из сотрудников инфекционной больницы Перми подтвердился коронавирус
Ранее 08.04.2020 08:50 Мск В Перми – третья смерть пациента с коронавирусом
Ранее 07.04.2020 11:55 Мск У главврача пермского онкоцентра подтвердился коронавирус
Ранее 07.04.2020 10:43 Мск В Прикамье - плюс 11 больных коронавирусом
Ранее 06.04.2020 10:30 Мск В Прикамье режим самоизоляции нарушен 251 раз
Ранее 04.04.2020 11:53 Мск Глава Прикамья призвал силовиков к "ювелирной работе" с жителями
Ранее 03.04.2020 10:58 Мск В Прикамье – новый случай коронавируса
Ранее 03.04.2020 04:04 Мск В Пермском крае выписали еще двух пациентов, вылечившихся от коронавируса
Ранее 02.04.2020 15:47 Мск Писала стихи, растила одна сыновей. Коллеги - о скончавшейся от COVID-19 пермской журналистке
Ранее 02.04.2020 09:08 Мск Жертвой коронавируса стала журналистка. Глава Прикамья прокомментировал вторую смерть от болезни в регионе
Ранее 02.04.2020 08:45 Мск В Перми умер второй пациент с подтверждённым коронавирусом
Ранее 01.04.2020 08:05 Мск Умерший от коронавируса пермяк страдал онкологическим заболеванием
Ранее 31.03.2020 21:55 Мск В Пермском крае скончался первый пациент с коронавирусной инфекцией
Ранее 31.03.2020 13:20 Мск Предварительно коронавирус выявлен у жителя Чайковского
Ранее 31.03.2020 12:25 Мск В Прикамье на домашний карантин начали помещать тех, кто путешествует внутри страны
Ранее 30.03.2020 12:56 Мск Власти рассказали, кто два новых инфицированных коронавирусом в Прикамье
Ранее 30.03.2020 12:06 Мск До 13 выросло число инфицированных коронавирусом в Пермском крае
Ранее 30.03.2020 10:23 Мск В Перми один из пациентов с коронавирусом переведён в реанимацию на искусственную вентиляцию лёгких
Ранее 28.03.2020 14:05 Мск В Пермском крае - новый случай заболевания коронавирусом
Ранее 26.03.2020 14:29 Мск "Распоряжения о закрытии не было" - пермские ТРЦ продолжают работу
Ранее 26.03.2020 14:00 Мск Mash: У главврача пермского онкоцентра подтвердился коронавирус
Ранее 26.03.2020 12:00 Мск Новые заболевшие коронавирусом прикамцы посещали ОАЭ, Швейцарию, Францию, Норвегию, Словению, Австрию, Португалию
Ранее 26.03.2020 11:18 Мск В Прикамье вдвое выросло количество больных коронавирусом
Ранее 25.03.2020 15:50 Мск В Перми главврач онкодиспансера, госпитализированный с подозрением на коронавирус, остаётся в клинике
Ранее 25.03.2020 15:35 Мск Два новых случая коронавируса "привезли" в Прикамье из Франции и Италии
Ранее 25.03.2020 11:52 Мск В Пермском крае зафиксировано два новых случая коронавируса
Ранее 24.03.2020 11:53 Мск Госпитализирован главврач одной из пермских больниц - подозревают коронавирус
Ранее 24.03.2020 11:20 Мск Врачи из Прикамья, работающие с коронавирусными больными, получат допвыплаты из федерального бюджета
Ранее 24.03.2020 10:58 Мск В Перми еще две лаборатории начнут проводить тесты на коронавирус
Ранее 24.03.2020 09:55 Мск В Прикамье трое больных коронавирусом скоро будут выписаны – все находятся в "лёгком" состоянии
Ранее 23.03.2020 13:14 Мск В Прикамье количество находящихся на домашнем "коронавирусном" карантине людей выросло до 1,5 тысяч
Ранее 20.03.2020 09:35 Мск В Прикамье из-за третьего случая коронавируса количество находящихся под наблюдением выросло до 906 человек
Ранее 19.03.2020 16:21 Мск В Прикамье уже три человека больны коронавирусом, у 23 человек его подозревают
Ранее 19.03.2020 09:28 Мск В Прикамье количество помещённых под "коронавирусное" наблюдение выросло на 139 человек
Ранее 18.03.2020 09:35 Мск В Прикамье количество помещённых под "коронавирусное" наблюдение выросло с 481 до 558
Ранее 17.03.2020 12:45 Мск 481 житель Прикамья находится на "коронавирусном" карантине под наблюдением врачей
Ранее 16.03.2020 20:30 Мск Врачи рассказали о состоянии пермячки, у которой сегодня подтвердился коронавирус
Ранее 16.03.2020 19:00 Мск В Прикамье зарегистрирован второй случай коронавируса
Ранее 16.03.2020 09:20 Мск В Перми озвучили информацию о состоянии пациента инфекционной больницы, у которого подтвердился коронавирус
Ранее 15.03.2020 11:50 Мск В Прикамье школы переходят на режим свободного посещения
Ранее 15.03.2020 09:13 Мск В Прикамье, где был выявлен случай коронавируса, введен режим повышенной готовности
Ранее 13.03.2020 19:12 Мск Состояние заболевшего коронавирусом пермяка удовлетворительное
Ранее 13.03.2020 16:14 Мск В России за сутки 11 новых случаев коронавируса, всего 45 заболевших


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