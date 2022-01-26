В Прикамье из-за коронавируса отменили длительные свидания с заключенными

В Пермском крае с сегодняшнего дня приостановлено предоставление длительных свиданий с заключенными. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю.

Краткосрочные свидания предоставляются по предварительной записи.

"Просим родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных с пониманием отнестись к ограничительным мероприятиям. Об их отмене будет сообщено дополнительно", - сообщили в ведомстве.

Решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Только за неделю в Прикамье число больных со штаммом омикрон возросло с шести до 61.