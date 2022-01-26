26 Января 2022
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оскал (2016) | Фото:Накануне.RU

"Они что, не видели эти стаи?": Матвиенко повесила всех бездомных собак на местных чиновников

Федеральные чиновники продолжают кивать на региональных и муниципальных (то есть нижестоящих) коллег в вопросе борьбы с агрессивными бродячими собаками.

Так, сегодня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ответ на предложение из Забайкальского края (где недавно стая загрызла девочку) усыплять агрессивных животных предложила местным властям активнее строить приюты для собак. За время своего комментария она лишь один раз и то "по касательной" упомянула необходимость увеличивать финансирование этой сферы.

"Страшные новости о нападении собак мы слышим довольно часто. Никто не снимает ответственности с муниципальных и региональных властей, но чипирование и стерилизация не решают проблемы. Надо ввести в законодательство изменения, чтобы власти могли усыплять агрессивных собак. Это вынужденная и необходимая мера. Параллельно надо проработать ответственность граждан, которые выбрасывают своих питомцев на улицу. Инициатива в ближайшее время будет направлена в Госдуму", - заявил в Совете Федерации сенатор от Забайкальского края Сергей Михайлов.

"Я поддерживаю необходимость внимательного анализа законодательства и повышение ответственности граждан за выброшенных животных. Для отдельных пород собак нужно размещение их в специальные приюты. Дело в ответственности чиновников. Что, они не видели эти стаи собак? Почему они не создают приюты, чтобы этих собак кормили, чтобы они были под присмотром? И, наверное, надо финансирование выделять", - заявила в ответ Матвиенко.

Напомним, накануне на аналогичное предложение аналогично (с призывом к местным чиновникам строить приют) ответил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он, правда, дополнительные средства выделять не предлагал.

Теги: валентина матвиенко, бродячие собаки, чиновники, приюты



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