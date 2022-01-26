На дистант отправлены уже 6% российских школьников

Уже 6,13% российских школьников переведены на дистант. Об этом свидетельствуют данные Минпросвещения, опубликованные на сайте ведомства. Днем ранее эта доля составляла 4,59%.

Кроме того, 25 января были закрыты на карантин 62 школы, днем ранее - 27.

Известный врач Александр Мясников заявил ОСН, что власти фактически вводят коллективное наказание детей тех классов, где у кого-то получен положительный тест. Он против массового тестирования детей при ОРЗ, которое является предлогом для карантина. Вместо паники родителей и тестов ребенку нужно просто несколько дней побыть дома.

"Это маразм какой-то. Почему надо переводить здоровых детей на дистанционку? Когда в нашей школе была эпидемия ветрянки, никакой карантин не вводили, а из-за омикрона Роспотребнадзор поставил всех на голову, лишив наших детей права на образование", – цитирует издание маму второклассницы Нурлану Кязумову.

Накануне из-за "омикрона" в Санкт-Петербурге ввели запрет на посещение школьниками кружков, театров, массовых мероприятий. А в Москве до середины февраля даже запретили плановую госпитализацию детей. Это похоже на такую же "маркетинговую кампанию" по продвижению детской ковид-вакцинации, которая ранее использовалась в отношении взрослых, - через запреты и ограничения. И которая их так и не защитила.