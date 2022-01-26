США угрожают Белоруссии "решительным и быстрым ответом" из-за ситуации вокруг Украины

США пригрозили Белоруссии "быстрым и решительным ответом", если ее территория будет использоваться при нападении на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, в случае, если вторжение на Украину случится из Белоруссии, либо российские войска будут размещены на ее территории, НАТО может пересмотреть расстановку сил в странах, граничащих с Белоруссией, пишет Regnum.

Напомним, в Госдепе считают, что прибывающие в Белоруссию российские войска могут быть использованы для нападения на Украину.

Ранее сообщалось, что Минобороны России перебрасывает в Белоруссию два дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Они будут задействованы в рамках совместных российско-белорусских учений. Также на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".