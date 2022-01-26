В Новосибирске универсальный тренировочный зал Многофункциональной ледовой арены подключили к отоплению

В день российского студенчества в Новосибирске универсальный тренировочный зал Многофункциональной ледовой арены, предназначенный для командных видов спорта (волейбола, баскетбола, футбола), был подключен к отоплению. Отметим, что именно на 25 января подключение и было запланировано.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, подключение к отоплению на ледовой арене ведется с декабря 2021 года – в конце этого месяца тепло было запущено на индивидуальный тепловой пункт, 30 декабря к отоплению была подключена малая тренировочная арена, теперь – и универсальный тренировочный зал площадью более 2 тысяч кв. м. Запуск тепла позволит уже в ближайшее время приступить в здании к комплексу отделочных работ.

По данным министерства строительства Новосибирской области, сейчас на объекте продолжаются кровельные работы на здании основной арены, на двух малых аренах эти работы уже на стадии завершения. Полностью смонтирован каркас уникальных витражей на основной арене, ведется остекление. На малых аренах витражи уже смонтированы. Продолжаются работы по обустройству систем отопления, дымоудаления, вентиляции, слаботочных систем, завершается монтаж перегородок и заливка полов. Все строительные работы ведутся под контролем министерства строительства региона.

Проект строительства Многофункциональной ледовой арены предполагает возведение не только здания ЛДС, но и обустройство подъездных путей к спортивному комплексу, строительство станции метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста, реконструкцию автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус», благоустройство прилегающей территории.

Строительство Многофункциональной ледовой арены осуществляется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Именно на этой арене будут проходить матчи Молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года. Шестиэтажный комплекс ледовой арены общей площадью 55 тыс. кв. м будет включать в себя основную арену на 10,5 тысяч зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будет спортивный, тренажёрный залы, спортивные раздевалки для команд, офисы делегаций и необходимые вспомогательные помещения.