26 Января 2022
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Экономика В России
богачи деньги монеты богатые рейтинг forbes bloomberg (2016) | Фото: facebook.com

Российские миллиардеры потеряли $28 млрд из-за ситуации вокруг Украины, - Forbes

На фоне напряженной геополитической ситуации вокруг Украины богатейшие россияне потеряли в общей сложности почти 28 млрд долларов, сообщает Forbes.

На состоянии миллиардеров сказалось падение российского фондового рынка, которое началось с середины января на новостях о проблемах в переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности.

В качестве точки отсчета было выбрано 20 декабря 2021 года. На эту дату фиксировались курсы валют и котировки акций, чтобы выяснить, как изменилось состояние 104 российских миллиардеров.

По данным издания, части богатств лишились 76 из них. С самыми крупными потерями в относительном выражении столкнулся основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов. Оценка его состояния уменьшилась за месяц на 46%.

В абсолютном выражении больше всех лишился основной владелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон. За месяц он потерял 2,1 миллиарда долларов.

Напомним, в понедельник, 24 января, российский фондовый рынок вместе с рублем продолжили падение, связанное с обострением геополитических рисков. Так, индекс РТС потерял уже 3,5%, а доллар впервые с апреля прошлого года стоит 78 руб., евро – выше 88 руб. Ситуацию не может исправить даже дорожающая нефть, отмечают аналитики.

Теги: миллиардеры, украина



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