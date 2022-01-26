Компания хоккеиста Дацюка построит на берегу Исети гостиничный комплекс

На берегу реки Исеть в Екатеринбурге вырастет административно-гостиничный комплекс, а его строительством займется компания уральского хоккеиста Павла Дацюка - ООО "Радиус Девелопмент". Согласно документам, опубликованным на сайте регионального управления госохраны объектов культурного наследия, с компанией уже заключен договор на проведение археологического обследования территории на улице Розы Люксембург. Второй стороной в документе выступает Научно-производственный археологический центр "Архаика".

Историко-культурная экспертиза подтвердила, что на данном участке нет объектов культурного наследия, что могло бы помешать началу строительства. Еще с 2006 года там находится несколько бетонных блоков, так как ранее на территории планировали открыть шашлычную. В прошлом же году компания приняла участие в торгах и выкупила участок площадью 2,2 тыс. кв.м. за 22,3 млн рублей

Напомним, что ООО "Радиус Девелопмент" уже отстроил в Екатеринбурге апарт-отель "Радиус", а в прошлом году стало известно о намерениях инвесторов вложить средства в строительство 30-этажного административно-гостиничного комплекса "Радиус-2" на улице Малышева.