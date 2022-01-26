Минздрав разрешил не лечиться от коронавируса вакцинированным, переносящим болезнь в легкой форме

Минздрав России опубликовал памятку, подготовленную по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. В ней описывается алгоритм действий для разных категорий заразившихся коронавирусом или ОРВИ в зависимости от их состояния и иммунного статуса.

Так, гражданам, получившим положительный тест на коронавирус, но при этом не имеющим симптомов предписано только находиться дома и измерять температуру раз в сутки. Также они могут позвонить в поликлинику или по номеру "122", чтобы получить больничный на время самоизоляции. Но все это возможно, только если заболевший вакцинировался/ревакцинировался/переболел не более шести месяцев назад.

Если болезнь протекает в легкой форме (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5) и нет факторов риска (возраст 60+, хронические заболевания, лишний вес), то рекомендуется проветривать помещения раз в три часа, три раза в сутки измерять температуру, пить не менее 2 литров воды в сутки, измерять сатурацию (она должна быть не менее 94%). Также возможна симптоматическая терапия (леденцы от кашля, полоскание горла, применение противовирусных препаратов, при повышении температуры выше 38 – жаропонижающие средства.

В случаях с более выраженными симптомами и повышением температуры выше 38 на протяжении двух суток даже при наличии прививки рекомендуется обращаться к врачам.