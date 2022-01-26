Сотрудникам администрации Челябинска разрешили вернуться на рабочие места после проверки здания

Полицейские проверили здание администрации Челябинска. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, все сотрудники возвращаются на рабочие места.

Напомним, сегодня эвакуировали работников администрации города. Их попросили выйти на улицу для проверки помещений.

Накануне в городе были эвакуированы школы из-за поступивших анонимных сообщений об угрозах минирования. 20 января во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смен. В соцсетях появилась информация об эвакуации более десяти школ. Детям такое решение, по словам родителей, объяснили отключением воды или коммунальной аварией. Позднее в мэрии сообщили, что занятия отменили из-за анонимных сообщений о "минировании