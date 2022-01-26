В Израиле ковидная смертность выросла в 40 раз за полмесяца

В Израиле количество ковидных смертей быстро растет, увеличивается и заболеваемость. Ежедневно умирают десятки человек, что для страны с население 9 млн немало.

"Количество смертельных случаев вчера (24 января) превысило 40, что в 40 раз больше, чем две недели тому назад", - сообщил Национальный центр контроля борьбы с коронавирусом после многодневных сбоев с обновлением данных о заболеваемости коронавирусом на сайте минздрава.

Отмечается, что данные минздрава дают заниженные цифры из-за задержек с оформлением свидетельств о смерти и тем, что в них не всегда указывают ковид.

Накануне в Израиле снова был зафиксирован абсолютный максимум новых случаев - 83 тыс. в сутки. Израильские СМИ пишут, что больницы перегружены.

"Мы находимся на пике волны эпидемии, вероятность заражения выше, чем когда-либо", - заявил на днях минздрав.

27 января вступают в силу новые правила карантина и посещения в детских садах, школах, интернатах. Все учащиеся обязаны дважды в неделю делать два домашних теста на антиген - по воскресеньям и средам перед учебным днем. Ребенок с положительным результатом домашнего теста обязан сдать анализ на официальном пункте тестирования. Если он будет отрицательным, то ему разрешено идти в школу (сад). При положительном результате он отстраняется на 5 дней вплоть до выздоровления, и то при условии двух отрицательных результатов теста - на 4-й и 5-й дни карантина.

Поразительно, что все это делается после того, как около 90% взрослых были вакцинированы, в том числе более половины - трижды, а некоторые и четырежды. То есть вакцинация не дала абсолютно ничего. Но экспертная группа минздрава рекомендовала уже четвертую инъекцию всем гражданам от 18 лет. Хотя даже Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) предупредило, что четвертая доза вакцины от коронавируса может отрицательно сказаться на иммунной системе человека и ослабить ее, не говоря уже о бессмысленности очередного укола, если первые три не помогли. Ведь каждый раз иммунный ответ будет все слабее. Однако 10% взрослых израильтян уже сделали себе четвертый укол.

Экс-премьер и председатель оппозиционной партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху раскритиковал новые правила для детей за их... мягкость. По его мнению, всех детей нужно отправлять на карантин при первом же подозрении у кого-то на ковид. Он ожидает, что теперь все дети заразятся и заполнят ковидные больницы.

"Это бездарное правительство двигается к пропасти с открытыми глазами и с нулевой способностью принимать ответственные решения", - написал Нетаньяху.

В свою очередь, премьер-министр Нафтали Беннет написал, что Нетаньяху "снова сеет истерику и хаос, как он привык это делать. И обвинил его в предыдущих провалах по ковиду, локдаунах и всех умерших от ковида. А министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что власти заняты ликвидацией ущерба, который нанес здравоохранению Нетаньяху.

Нынешние и бывшие власти ищут виновных, но вакцинация по-прежнему остается неприкасаемой.