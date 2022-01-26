В Израиле ковидная смертность выросла в 40 раз за полмесяца

26 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Население нищает. Хотите, как в Казахстане?"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Восточный Иерусалим (2017) | Фото: www.jerusalemshots.com

В Израиле ковидная смертность выросла в 40 раз за полмесяца

В Израиле количество ковидных смертей быстро растет, увеличивается и заболеваемость. Ежедневно умирают десятки человек, что для страны с население 9 млн немало.
Читайте также:

"Количество смертельных случаев вчера (24 января) превысило 40, что в 40 раз больше, чем две недели тому назад", - сообщил Национальный центр контроля борьбы с коронавирусом после многодневных сбоев с обновлением данных о заболеваемости коронавирусом на сайте минздрава.

Отмечается, что данные минздрава дают заниженные цифры из-за задержек с оформлением свидетельств о смерти и тем, что в них не всегда указывают ковид.

Накануне в Израиле снова был зафиксирован абсолютный максимум новых случаев - 83 тыс. в сутки. Израильские СМИ пишут, что больницы перегружены.

"Мы находимся на пике волны эпидемии, вероятность заражения выше, чем когда-либо", - заявил на днях минздрав.

27 января вступают в силу новые правила карантина и посещения в детских садах, школах, интернатах. Все учащиеся обязаны дважды в неделю делать два домашних теста на антиген - по воскресеньям и средам перед учебным днем. Ребенок с положительным результатом домашнего теста обязан сдать анализ на официальном пункте тестирования. Если он будет отрицательным, то ему разрешено идти в школу (сад). При положительном результате он отстраняется на 5 дней вплоть до выздоровления, и то при условии двух отрицательных результатов теста - на 4-й и 5-й дни карантина.

Поразительно, что все это делается после того, как около 90% взрослых были вакцинированы, в том числе более половины - трижды, а некоторые и четырежды. То есть вакцинация не дала абсолютно ничего. Но экспертная группа минздрава рекомендовала уже четвертую инъекцию всем гражданам от 18 лет. Хотя даже Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) предупредило, что четвертая доза вакцины от коронавируса может отрицательно сказаться на иммунной системе человека и ослабить ее, не говоря уже о бессмысленности очередного укола, если первые три не помогли. Ведь каждый раз иммунный ответ будет все слабее. Однако 10% взрослых израильтян уже сделали себе четвертый укол.

Экс-премьер и председатель оппозиционной партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху раскритиковал новые правила для детей за их... мягкость. По его мнению, всех детей нужно отправлять на карантин при первом же подозрении у кого-то на ковид. Он ожидает, что теперь все дети заразятся и заполнят ковидные больницы.

"Это бездарное правительство двигается к пропасти с открытыми глазами и с нулевой способностью принимать ответственные решения", - написал Нетаньяху.

В свою очередь, премьер-министр Нафтали Беннет написал, что Нетаньяху "снова сеет истерику и хаос, как он привык это делать. И обвинил его в предыдущих провалах по ковиду, локдаунах и всех умерших от ковида. А министр здравоохранения Ницан Горовиц заявил, что власти заняты ликвидацией ущерба, который нанес здравоохранению Нетаньяху.

Нынешние и бывшие власти ищут виновных, но вакцинация по-прежнему остается неприкасаемой.

Теги: израиль, ковид,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к возможному началу вакцинации детей и подростков от ковида?

Результаты 2359

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети