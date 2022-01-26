В Пермском крае омикрон выявлен уже у 61 жителя

Штамм коронавируса омикрон в Пермском крае распространяется стремительно: в настоящий момент выявлен уже 61 случай, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.

Еще неделю назад сообщалось о шести случаях.

Из 61 случая 37 зарегистрированы у граждан Российской Федерации, которые не выезжали за пределы Пермского края, семь случаев завезены из Турции, четыре из Египта, четыре из ОАЭ, три из Великобритании, два из Доминиканской Республики, по одному случаю из Кипра, Австрии, Киргизии и Казахстана.

Сообщается, что у всех заболевших болезнь протекает в легкой форме.

Регистрация местных случаев заболеваний COVID-19, вызванных штаммом "омикрон", свидетельствует о циркуляции данного штамма на территории Пермского края.

"Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю напоминает, что вакцинация и своевременная ревакцинация против COVID-19 являются одной из наиболее эффективных и научно-обоснованных мер профилактики заболевания, которая включает все механизмы защиты, предохраняющие организм от действия вируса", - говорится в сообщении ведомства.