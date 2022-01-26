СМИ: ЕС рассматривает в качестве санкции против России ограничение конвертирования валюты

Евросоюз работает над пакетом санкций в отношении России. СМИ сообщают о самых разных вариантах экономического давления на страну. Например, в ЕС предлагают ограничить конвертирование валюты. Также рассматриваются меры по экспортному контролю, отключению от SWIFT, запреты на импорт и экспорт, ограничение поставок газа. При этом ряд стран Евросоюза, например, Германия, хотят добиться исключений для ряда банков и контрактов в области энергетики.