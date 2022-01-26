Гинцбург: Нужно вакцинировать от COVID-19 70-80% детей

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что доля вакцинированных от COVID-19 среди детей должна быть такой же, как и среди взрослых — 70−80%.

По его словам, "дети тоже люди и ничем не отличаются".

Гинцбург пояснил, что дети стали чаще болеть коронавирусом, так как среди них не проводилась прививочная кампания, передает "Интерфакс".

Ученый добавил, что вакцина от коронавируса "Спутник" для детей в возрасте от 6 до 11 лет может быть готова к применению уже весной.

Ранее стало известно, что Минздрав России одобрил проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса для детей. Разрешение на это получил центр имени Гамалеи. В исследовании должны принять участие 2200 добровольцев. Его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года.

Напомним, первые партии вакцины "Спутник-М" из 2 тысяч 400 доз для детей от 12 до 17 лет уже начали поступать в регионы.