Губернатор поручил выделить миллиард на ремонт дорог в Новосибирске на гостевых маршрутах чемпионатов

Дополнительные средства из областного бюджета в объеме одного миллиарда рублей будут направлены правительством региона Новосибирску для проведения улично-дорожных работ по гостевым маршрутам чемпионатов. Столь значительный объем финансирования будет выделен в рамках утвержденной правительством Новосибирской области областной госпрограммы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Средства будут направлены на ремонт объектов по основным гостевым маршрутам – от аэропорта Толмачево до гостиниц и от гостиниц до места проведения Чемпионата мира по волейболу 2022 и Молодёжного Чемпионата мира по хоккею 2022, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

«До конца августа будет произведен ремонт дорог, прилегающих к новой волейбольной арене. Продолжатся работы по реконструкции трасс на въезде в Новосибирск: Гусинобродского шоссе – Ленинск-Кузнецкое направление, улицы Кедровой, Ордынского направления. В нормативное состояние будет приведена улично-дорожная сеть и гостевые маршруты», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

При этом работы на объектах, обеспечивающих транспортную доступность строящейся ледовой арены, продолжатся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Также в текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» начнутся работы по ремонту Октябрьского моста. Продолжатся работы на объектах, обеспечивающих транспортную доступность строящейся ледовой арены. Контроль за ходом дорожно-строительных работ и их качеством будет осуществляться региональным минтрансом.

Напомним, на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог Новосибирской области в 2022 году по нацпроекту направлено порядка 8 млрд руб.