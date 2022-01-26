В Нижнем Тагиле у детского сада обнаружили труп мужчины

Возле детского сада №207 в Нижнем Тагиле сегодня утром было обнаружено тело мужчины. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МВД "Нижнетагильское".

По прибытию на место происшествия сотрудников полиции, была установлена личность покойного. Им оказался местный житель 1976 года рождения, который проживал в этом же районе. Признаков насильственной смерти также не наблюдалось.

Следователям еще предстоит установить точные обстоятельства и причины смерти тагильчанина, однако на данный момент, по предварительным данным, смерть наступила в результате переохлаждения.