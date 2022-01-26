В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели почти тысяча человек

В Челябинской области за прошедшие сутки у 957 человек выявили COVID-19, в том числе у 148 школьников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

За время пандемии коронавирусом заразились 156 тыс. 716 человек. В настоящий момент болеют 5 тыс. 726 жителей.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 11 человек.

Напомним, в Челябинской области на фоне роста заболеваемости пока не планируют переводить школьников на дистанционное обучение.