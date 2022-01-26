В Тюмени мать детсадовца получит компенсацию за падение на лестнице учреждения

В Тюмени детский сад №118 заплатит компенсацию матери воспитанника, упавшей на одной из лестниц учреждения, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

22 марта 2021 г. мама ребёнка, посещавшего детский сад, спускаясь в бахилах со второго этажа, поскользнулась на ступенях и упала. Она получила травму нескольких поясничных позвонков, что является вредом здоровья средней тяжести.

В мае того же года пострадавшая обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с иском к дошкольному учреждению о возмещении вреда. Вердикт (может быть обжалован) – детский сал должен заплатить пострадавшей компенсацию морального и материального вреда, а также судебных расходов в 180 тыс. руб.