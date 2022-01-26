26 Января 2022
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Танки в уральском лесу (2010) | Фото: www.vesti.ru

CNN "отправил" российские танки в "российский" Харьков

Американский телеканал CNN в очередной раз подтвердил стереотип о том, что в США не видят разницы между Россией и Украиной. Но в свете текущей ситуации ошибка журналистов из курьеза вполне может перерасти в международный скандал.

В сюжете о военных учениях Миноброны РФ у границы с Украиной CNN обозначил полуторамиллионный Харьков как "Россию". В итоге на экранах американцев российские танки едут по заснеженным полям, подписанным как "Харьков, Россия".

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки не согласилась с мнением украинского министра обороны, который заявил, что не видит признаков готовящейся атаки на Украину со стороны России. По словам Псаки, в Вашингтоне такие признаки видят и считают их очевидными.

Теги: cnn, ляп, харьков



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