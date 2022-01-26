СМИ: Германия требует вывести энергосектор из пакета санкций - Bloomberg

Правительство Германии требует, что новые санкции против России, которые могут быть введены из-за Украины, не включал меры против энергетического сектора, так как в этом случае под угрозой окажутся поставки энергии в Европу. Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, этой позиции придерживаются и другие западноевропейские страны. При этом "Северного потока-2" это исключение не касается, то есть санкции против него все же будут введены, если в США решат, что Россия снова "вторглась" на Украину.

Отмечается, что это предложение Берлин сформулировал после критики за отказ поставить Украине оружие. Мэр Киева Виталий Кличко обвинил Германию в "предательстве друзей".

Германия поддерживает санкции против суверенного долга, российских госпредприятий и банков, заморозку активов и запрет на операции для них, торгово-экономические санкции.

Вчера Вашингтон озвучил подробности готовящихся санкций. Это будут: удар по рублю, запрет на экспорт в Россию важных товаров, перекрытие российских торговых путей и путей снабжения по всему миру, блокада поставок сырья из России. Как сообщает Bild, США требуют от Германии взять на себя ведущую роль в блокаде поставок сырья из России. А там готовы отсрочить запуск "Северного потока-2", но не от казаться от него.