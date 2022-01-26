Позиция Киева будет представлена в ответе США на российские требования о гарантиях

США проинформировали Киев о содержании ответа Москве по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Представитель Госдепа отметил, что Соединенные Штаты при ответе России учли позицию украинских властей.

США пока не передали документ РФ, но американский ответ "не удивит Москву". Прайс подчеркнул, что "сюрпризов там не будет".

В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что ответ США на требования России в сфере стратегической стабильности и гарантий безопасности не будет обнародован.

По ее словам, такого рода документы публиковать не принято, "это дипломатическая норма", пишет Regnum.

Сроки передачи ответа США на российские требования никто из американских высокопоставленных чиновников не называет. В МИД РФ, отметим, заявляли, что России срочно нужен ответ США на предложения по гарантиям безопасности, так как ситуация имеет тенденцию к ухудшению.