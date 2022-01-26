Сотрудников администрации Челябинска эвакуировали

В Челябинске эвакуировали работников администрации города, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сотрудники полиции только что попросили всех, кто работает в здании мэрии, выйти на улицу для проверки помещений", - рассказали в пресс-службе мэрии.

Накануне в городе были эвакуированы школы из-за поступивших анонимных сообщений об угрозах минирования. 20 января во всех школах Челябинска отменили занятия первой и второй смен. В соцсетях появилась информация об эвакуации более десяти школ. Детям такое решение, по словам родителей, объяснили отключением воды или коммунальной аварией. Позднее в мэрии сообщили, что занятия отменили из-за анонимных сообщений о "минировании".