"Еды нет, спим на скамейках". Уральские туристы уже вторые сутки не могут вылететь из аэропорта Стамбула

Пошли вторые сутки с тех пор, как около 1,5 тыс. россиян застряли в аэропорту Стамбула, не имея возможности вернуться в родные города, в том числе и Екатеринбург.

Напомним, что причиной задержек и отмены авиарейсов стала снежная буря, которая разыгралась в Турции с конца прошлой недели. Часть рейсов приостановили 24 января, движение на многих дорогах также перекрыли. Таким образом, из-за непогоды уже несколько раз переносился рейс N4-1278 авиакомпании Nordwind, который должен был вылететь в Екатеринбург еще вчера ночью и приземлиться в Кольцово в 06.15. Сейчас же в информационном табло аэропорта указано время прибытия 21.00 26 января.

Переносился, а позже и вовсе был отменен рейс авиакомпании "Победа". Причем речь идет об обоих направлениях. Сейчас в информационном табло рейс DP-950 по прежнему числится как "отмененный", однако все же имеет время прибытия - 16.30 26 января.

Застрявшие в Турции россияне жалуются, что вторые сутки им приходится спать на скамейках, талоны на еду в первые сутки выдавали только в 6 утра. Никаких отелей туристам также не предоставили.

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в общей сложности из-за снегопада в Стамбуле было отменено свыше 700 рейсов. Из-за неблагоприятных погодных условий не удалось и разместить всех россиян в отелях.

"Их невозможно вывезти и разместить в отелях из-за того, что в городе заблокированы дороги: движение транспорта в Стамбуле остановлено распоряжением мэра как минимум до 13.00 (вторника). По сообщениям источников в принимающих компаниях российских туроператоров, многие туристы, которые должны были вылететь 24-25 января, просто не поехали в аэропорт, а продлили проживание в своих отелях", - пояснила Ломидзе редакции РИА Новости.

Пресс-служба стамбульского аэропорта также ответила на возмущения застрявших туристов у себя в Twitter, заявив, что сотрудники аэропорта обеспечили последних всем необходимым.

"Мы предоставили бесплатный доступ в интернет, 3600 одеял, 27 500 порций питания", - говорится в сообщении.

Тем временем, закрытие аэропорта Стамбула продлено до 11.00 среды по местному времени.