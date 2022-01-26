26 Января 2022
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Происшествия Челябинская область
Суд, молоток, правосудие (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске организатора психолгических тренингов будут судить за травму школьника

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении директором компании "Опыт и молодость" по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая проводила психологические тренинги в помещениях дома № 20 по улице Худякова. В них использовалось игровое оборудование, не отвечающие требованиям безопасности.

В августе 2020 году 12-летний мальчик, не проинструктированный о технике безопасности, не имея защитного и страховочного оборудования, находясь на веревке, закрепленной на детской спортивной площадке между деревьями на высоте не менее 140 см, потерял равновесие и упал спиной вниз на необорудованную твердую поверхность.

Ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Теги: ребенок, травма, психологический тренинг,



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