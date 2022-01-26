26 Января 2022
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Ленин, памятник Ленину, администрация Екатеринбурга, мэрия Екатеринбурга (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге проведут конкурс по выбору логотипа и талисмана 300-летия города

В ближайшее время власти Екатеринбурга проведут конкурс по выбору логотипа и талисмана празднования 300-летия столицы Урала.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, внести свой вклад в создание знаковых образов смогут все желающие. Это могут быть как активные горожане, так и профессиональные художники и дизайнеры.

"Гибкий подход, по мнению организаторов, гарантирует, что победившие в конкурсе работы будут по-настоящему близки жителям Екатеринбурга", - считают в мэрии.

Напомним, Екатеринбург отметит свой юбилей в 2023 году. Значительная часть городского бюджета на 2022 год будет направлена на финансирование мероприятий к празднованию 300-летия со дня основания уральской столицы.

Теги: логотип, талисман, конкурс, Екатеринбург



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