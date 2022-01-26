26 Января 2022
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пустой класс, парты, школа (2016) | Фото: all-pix.com

В Нижневартовске "заминировали" школы, несмотря на дистант

В Нижневартовске вновь неизвестный злоумышленник сообщил о минировании школ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По данным аппарата антитеррористической комиссии Нижневартовска, на адреса электронной почты ряда городских школ поступили сообщения о возможном минировании. Сотрудниками правоохранительных органов незамедлительно были проведены оперативные мероприятия. В настоящий момент обследование части образовательных учреждений завершено. Сообщения о минировании не подтвердились. На остальных объектах продолжают работать кинологи.

Отметим, что из-за осложнившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией, дети в Югре учатся дистанционно, потому школьников в образовательных учреждениях не было.

Ситуации с ложными сообщениями о минировании продолжаются на протяжении всего января. Вчера массовая эвакуация школ прошла в Тюмени.

Добавим, в России ужесточили ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с двухсот до семисот тысяч рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.

Теги: школы, лжеминирование, дистанционное обучение



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