26 Января 2022
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QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

База данных с QR-кодами, выставленная в "даркнете", недействительна, - "Ростелеком"

Выставленная в "даркнете" база данных приложения "Госуслуги Стоп Коронавирус" недействительна, сообщает "Ростелеком".

По данным компании, все персональные данные пользователей находятся в безопасности.

Специалисты провели выборочную проверку опубликованных QR и выяснили, что они неработоспособны. Отмечается, что опубликованные данные были сгенерированы вне системы и не относятся к действующей базе пользователей приложения, пишет Regnum.

В Минцифры уточнили, что в базе содержатся первые буквы фамилии, имени и отчества, дата рождения и четыре последние цифры паспорта. Такие данные являются обезличенными и не относятся к персональным.

В министерстве пояснили, что для того, чтобы воспользоваться QR-кодом с этими данными, необходимо предъявить удостоверение личности.

В декабре Минцифры в ответ на сообщения об утечке исходного кода "Госуслуг" сообщило, что сайт работает в обычном режиме, а данные пользователей защищены.

Однако как отметили в ведомстве, найдены "недостатки" в работе одного из региональных порталов, организовано дополнительное отслеживание возможных атак на инфраструктуру.

Информация о том, что исходный код "Госуслуг" оказался в открытом доступе, появилась на сайте Cybersec. Автор заметки опубликовал копию переписки с техподдержкой "Госуслуг". В сообщении говорится о "серьезной утечке данных" с "Госуслуг" и других государственных сайтов.

Теги: база данных, QR-коды, даркнет



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