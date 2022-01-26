В Москве приостановлена плановая госпитализация детей

В Москве приостановлена плановая госпитализация в детские больницы. Такое решение департамент здравоохранения столицы объяснили резким ростом заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Только за последние две недели число заболевших выросло в пять раз.

В депздраве пояснили, что 90% заболевших обеспечиваются лечением силами поликлиник, на них ложится основная нагрузка. Поэтому горожан просят отложить плановые визиты в поликлиники на две-три недели.

"Кроме того, в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей. За две недели число заболевших детей выросло в 14 раз (с 2 тысяч в неделю до 28), а госпитализации – в 10 раз (их число составляет сейчас 120 детей в сутки). Важно, что примерно половина госпитализируемых с COVID-19 детей – это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям", - сообщили в ведомстве.

Плановая госпитализация в детские больницы закрывается на три недели. Детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями по-прежнему будут госпитализировать, также как и тех маленьких пациентов, состояния которых не допускают промедления. "Экстренная медицинская помощь будет оказываться в полном объеме без исключения всем детям", - сообщили в депздраве.