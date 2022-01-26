Первый борт "Red wings" прибыл на новую базу - в аэропорт Перми

Первый борт авиакомпании "Red wings" прибыл для базирования в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили Накануне.RU в аэрогавани.

Первый базовый лайнер для аэропорта Перми – один из новых "Суперджетов", переданных "Red Wings" летом 2021 года. Регистрационный номер "SSJ100" – RA-89143, с компоновкой из пяти кресел в ряду, вместимостью 100 пассажиров. 25 января лайнер приступил к выполнению производственной программы – выполнил первые рейсы по маршруту Пермь – Волгоград – Пермь. Сейчас перевозчик летает из Перми в Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск и Уфу. В высокий сезон, начиная с апреля, количество направлений будет расти. В планах – забазировать в аэропорту Перми до трёх самолётов и открыть полноценный филиал.

Напомним, авиакомпания запустила полетную программу из аэропорта "Большое Савино" 28 мая 2021 г. Первый рейс был выполнен из аэропорта "Домодедово" (Москва), позже перелёты по направлению Москва – Пермь стали ежедневными. С 31 мая стартовали рейсы в Сочи (по понедельникам, средам и пятницам), а с 3 июня – в Симферополь (по четвергам и воскресеньям).