26 Января 2022
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Общество Пермский край
Самолёт, Red Wings (2022) | Фото: Администрация Пермского края

Первый борт "Red wings" прибыл на новую базу - в аэропорт Перми

Первый борт авиакомпании "Red wings" прибыл для базирования в пермском аэропорту "Большое Савино", сообщили Накануне.RU в аэрогавани.

Первый базовый лайнер для аэропорта Перми – один из новых "Суперджетов", переданных "Red Wings" летом 2021 года. Регистрационный номер "SSJ100" – RA-89143, с компоновкой из пяти кресел в ряду, вместимостью 100 пассажиров. 25 января лайнер приступил к выполнению производственной программы – выполнил первые рейсы по маршруту Пермь – Волгоград – Пермь. Сейчас перевозчик летает из Перми в Волгоград, Калининград, Краснодар, Махачкалу, Мурманск и Уфу. В высокий сезон, начиная с апреля, количество направлений будет расти. В планах – забазировать в аэропорту Перми до трёх самолётов и открыть полноценный филиал.

Напомним, авиакомпания запустила полетную программу из аэропорта "Большое Савино" 28 мая 2021 г. Первый рейс был выполнен из аэропорта "Домодедово" (Москва), позже перелёты по направлению Москва – Пермь стали ежедневными. С 31 мая стартовали рейсы в Сочи (по понедельникам, средам и пятницам), а с 3 июня – в Симферополь (по четвергам и воскресеньям).

Самолёт, Red Wings(2022)|Фото: Администрация Пермского края

Теги: Red wings, самолёт, SSj-100



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