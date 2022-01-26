26 Января 2022
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Армия и ВПК Челябинская область
судебный пристав, УФССП (2019) | Фото:Накануне.RU

В Златоусте из-за нарушений на неделю закрыли отделение больницы

В Златоусте по решению суда на семь суток приостановили работу офтальмологического отделения из-за нарушений требований пожарной безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Челябинской области.

В отделении нет аварийного освещения на пути эвакуации в тамбуре здания. Кроме того, отделка стен на пути эвакуации в коридоре первого этажа сделана краской с неопределенными свойствами пожарной опасности.

Представитель больницы в суде сообщил, что на устранение выявленных нарушений учреждению не хватает бюджетных средств.

Суд пришел к выводу, что нарушения создают угрозу жизни и здоровью находящихся в отделении людей в случае возникновения пожарной ситуации. Деятельность отделения приостановлена на семь суток. Здание уже опечатали.

Теги: больница, отеделение, нарушения,



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