26 Января 2022
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Политика В России За рубежом
Вячеслав Володин, Владимир Путин (2020) | Фото: Госдума РФ

Володин: "Санкции против Путина – это санкции против российского народа"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал возможность введения санкций США в отношении Владимира Путина. Такого варианта развития событий не исключил глава Белого дома Джо Байден.

"Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им Президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового. США не устраивает, что при Президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной", - пишет Володин в своем Telegram-канале.

Он считает, что США хотят покарать Путина за то, что он "не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе; сделал Россию экономически независимой и суверенной; проводит политику в интересах ее граждан; укрепил обороноспособность; заставил считаться с Россией".

Также, по мнению Володина, россияне отождествляют себя с Путиным: "В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации".

Теги: вячеслав володин, владимир путин, санкции, россияне



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