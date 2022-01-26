Володин: "Санкции против Путина – это санкции против российского народа"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал возможность введения санкций США в отношении Владимира Путина. Такого варианта развития событий не исключил глава Белого дома Джо Байден.

"Все встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им Президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового. США не устраивает, что при Президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной", - пишет Володин в своем Telegram-канале.

Он считает, что США хотят покарать Путина за то, что он "не допустил развала страны, прекратил войну на Кавказе; сделал Россию экономически независимой и суверенной; проводит политику в интересах ее граждан; укрепил обороноспособность; заставил считаться с Россией".

Также, по мнению Володина, россияне отождествляют себя с Путиным: "В понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации".