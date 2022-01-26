В России с февраля подорожает детское питание

Производители предупредили о подорожании детского питания с 1 февраля, пишет "Коммерсантъ". Речь идет о сухих и жидких кашах, напитках, хлебцах и десертах.

Крупнейший игрок в сегменте "Прогресс" (бренд "ФрутоНяня") уведомил сети о повышении цен в среднем на 15,5%. По мнению экспертов, вслед за крупнейшим игроком на рынке цены начнут поднимать и более мелкие производители.

Причинами подорожания детского питания называют рост цен на основное сырье в связи с кризисом грузоперевозок и снижение производства сельхозкультур из-за погодных условий.

Кроме того, растут цены на импортное сырье, которое активно используется в производстве детского питания. Оно особенно сильно подорожало в связи с девальвацией рубля.

Ранее сообщалось, что яйца и мясо бройлеров подорожают из-за ограничений Россельхознадзора уже к концу января. Ведомство ввело запрет на ввоз инкубационных яиц из некоторых регионов Германии, Нидерландов и Франции, где фиксируют вспышки птичьего гриппа. Сложившаяся ситуация создала дефицит яиц на рынке и их подорожание с 20 до 40 рублей за штуку.