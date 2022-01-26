26 Января 2022
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Коллаж, цифровизация, кошелек, замочная скважина, цифровой рубль, цифровая валюта, криптовалюта (2021) | Фото: Накануне.RU

Уралец обналичил криптовалюту, чтобы оплатить долги и избежать развода с женой

Житель Екатеринбурга обналичил криптовалюту, чтобы оплатить свои долги. Перед этим у уральца арестовали машину.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, к ним поступил исполнительный документ о взыскании 505 тысяч рублей в пользу банка. Мужчина брал определенную сумму под залог своего автомобиля "Фольксваген Тихуан", но вернуть не смог. Тогда банк обратился в суд за взысканием оставшейся задолженности и обращением взыскания на заложенное имущество. Приставы быстро нашли машину должника и составили акт описи и ареста, после чего "Фольксваген" передали на ответственное хранение представителю банка.

"Однако жене должника был очень нужен автомобиль для передвижения по Екатеринбургу, она пригрозила мужчине разводом, если он не погасит задолженность и не вернет машину в семью. Угроза жены, а также предпринятые судебным приставом меры принудительного исполнения заставили его вспомнить о денежных запасах в виде криптовалюты, и должник обналичил указанную сумму задолженности", - отметили в ведомстве.

Уже на следующий день приставам поступило заявление банка о полном погашении задолженности, а от должника – документы об оплаченном исполнительском сборе в 35 тысяч рублей. Сразу после этого авто вернули владельцу.

Теги: криптовалюта, долг, приставы



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