Уралец обналичил криптовалюту, чтобы оплатить долги и избежать развода с женой

Житель Екатеринбурга обналичил криптовалюту, чтобы оплатить свои долги. Перед этим у уральца арестовали машину.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Свердловской области, к ним поступил исполнительный документ о взыскании 505 тысяч рублей в пользу банка. Мужчина брал определенную сумму под залог своего автомобиля "Фольксваген Тихуан", но вернуть не смог. Тогда банк обратился в суд за взысканием оставшейся задолженности и обращением взыскания на заложенное имущество. Приставы быстро нашли машину должника и составили акт описи и ареста, после чего "Фольксваген" передали на ответственное хранение представителю банка.

"Однако жене должника был очень нужен автомобиль для передвижения по Екатеринбургу, она пригрозила мужчине разводом, если он не погасит задолженность и не вернет машину в семью. Угроза жены, а также предпринятые судебным приставом меры принудительного исполнения заставили его вспомнить о денежных запасах в виде криптовалюты, и должник обналичил указанную сумму задолженности", - отметили в ведомстве.

Уже на следующий день приставам поступило заявление банка о полном погашении задолженности, а от должника – документы об оплаченном исполнительском сборе в 35 тысяч рублей. Сразу после этого авто вернули владельцу.