В магазинах появятся компьютеры с российскими чипами

Собранные полностью из российских комплектующих компьютеры впервые выходят на розничный рынок.

В продаже уже появились устройства с отечественными памятью, накопителями, материнскими платами. В 2022 году в магазинах можно будет купить компьютеры с разработанными в России процессорами.

Так, устройства на базе "Байкал-М" отечественный производитель iRU планирует вывести на рынок в первом полугодии.

По словам экспертов, потенциальный спрос на компьютеры на отечественных процессорах оценивается в миллионы единиц — часть из них может оказаться в квартирах госслужащих и сотрудников, перешедших на "удаленку".

При этом специалисты предупреждают, что без поддержки государства, в том числе административной, такие персональные компьютеры вряд ли смогут завоевать розничный рынок, пишут "Известия".

Напомним, в 2021 году правительство России запретило проводить госзакупки иностранных интегральных микросхем, ноутбуков, планшетов, портативных компьютеров и серверов, сообщает пресс-служба Минпромторга. Для остальной электроники и электронной медицинской техники введено правило "второй лишний".