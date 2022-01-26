26 Января 2022
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Общество В России За рубежом
(2005) | Фото: news.bbc.co.uk

Ученые предупредили о риске эпидемии гонконгского гриппа

В этом эпидемиологическом сезоне в Северном полушарии может доминировать штамм гриппа H3N2 (гонконгский).

Как заявили ученые из США, этот вариант не вошел в состав одобренной Всемирной организацией здравоохранения вакцины для этого региона, поэтому риск его распространения действительно высок.

В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, циркулирующие в настоящее время вакцины и вирусы относятся к одной генетической группе и отличаются незначительно. Как показали опыты, прививки всё равно защитят от тяжелого течения инфекции.

При этом Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом во всех регионах России, а медицинские власти Евросоюза уже предупредили об угрозе твиндемии — совмещенной эпидемии коронавируса и гриппа, пишут "Известия".

Ранее академик РАН, научный руководитель Института вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев призвал не нагнетать обстановку и не пугать людей ковидом. По его словам, мобилизация всех средств на борьбу с ковидом чревата тем, что об остальных болезнях забывают, а люди от них умирают не меньше, чем от ковида.

Теги: грипп, заболевания, эпидемия



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