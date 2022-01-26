26 Января 2022
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Экономика В России
(2007) |

Кабмин РФ не поддержал введение минимальных розничных цен на пиво

Министерство финансов России, Минпромторг и Минэкономразвития считают введение минимальных розничных цен на пиво нецелесообразным.

Данную меру уже несколько лет предлагают Минфину объединения небольших российских пивоваров. Такая идея поступала от "Опоры России" в 2018 году. Организация рекомендовала установить минимальную цену на уровне 75 руб. за литр. Такая же идея была и у Союза российских пивоваров в 2020 году.

Представители этой организации утверждали, что в стране продается много пива со скидками, часто по "критически низким демпинговым ценам", из-за чего региональные производители пива вынуждены снижать цены до себестоимости.

Все это грозит развитием "серого рынка" пива, заявлял СРП. А крупнейшие производители выступали против фиксации минимальной цены, пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, жители России могут остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов напитка, изготовленного не по ГОСТам.

Теги: пиво, алкоголь



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