26 Января 2022
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Экономика В России
обменник, обмен валюты, рублик, обменный пункт, касса, деньги (2019) | Фото:minfin.com.ua

Российский банковский сектор останется прибыльным в случае введения санкций

Банковский сектор в России в случае реализации даже самого негативного сценария, который подразумевает введения ограничительных мер или жестких ограничений из-за COVID-19, сможет остаться прибыльным по итогам 2022 года.

Как следует из нового обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", при этом по итогам года банки страны смогут заработать по итогам года до 2 трлн руб.

По словам аналитиков, вероятность реализации негативного прогноза оценивается в 30–40%. Он подразумевает сохранение инфляции по итогам года на уровне более 6%, которая повлечет за собой продолжение цикла повышения ключевой ставки в течение всего года, и в итоге среднегодовая ставка превысит 9%.

Негативный сценарий также предполагает существенное снижение среднегодовой цены на нефть до $65 за баррель и околонулевой темп прироста ВВП. 

Под ужесточением санкционного давления имеется в виду введение западными странами новых жестких санкций, а именно - запрет на любые операции с российским суверенным долгом, включение крупнейших российских банков в список SDN и прочимее ограничительные меры, пишут "Ведомости".

Напомним, американский лидер Джо Байден сообщил, что США могут ввести персональные ограничения в отношении президента России Владимира Путина.

Это случится в том случае, если армия РФ вторгнется на Украину.

Теги: банки, санкции



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