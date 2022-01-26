Российский банковский сектор останется прибыльным в случае введения санкций

Банковский сектор в России в случае реализации даже самого негативного сценария, который подразумевает введения ограничительных мер или жестких ограничений из-за COVID-19, сможет остаться прибыльным по итогам 2022 года.

Как следует из нового обзора рейтингового агентства "Эксперт РА", при этом по итогам года банки страны смогут заработать по итогам года до 2 трлн руб.

По словам аналитиков, вероятность реализации негативного прогноза оценивается в 30–40%. Он подразумевает сохранение инфляции по итогам года на уровне более 6%, которая повлечет за собой продолжение цикла повышения ключевой ставки в течение всего года, и в итоге среднегодовая ставка превысит 9%.

Негативный сценарий также предполагает существенное снижение среднегодовой цены на нефть до $65 за баррель и околонулевой темп прироста ВВП.

Под ужесточением санкционного давления имеется в виду введение западными странами новых жестких санкций, а именно - запрет на любые операции с российским суверенным долгом, включение крупнейших российских банков в список SDN и прочимее ограничительные меры, пишут "Ведомости".

Напомним, американский лидер Джо Байден сообщил, что США могут ввести персональные ограничения в отношении президента России Владимира Путина.

Это случится в том случае, если армия РФ вторгнется на Украину.