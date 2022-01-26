Росстат рассказал о новом способе оценки доли туризма в ВВП

Росстат разработал технологию оценки влияния туризма на экономику российских регионов.

Методичка подсчета доли туриндустрии в валовом региональном продукте была утверждена в конце декабря 2021 года. Туристическая индустрия будет рассматриваться со стороны предложения, а не спроса.

Согласно методике, статистическое ведомство суммирует валовую добавленную стоимость всех видов деятельности из группировки "Туризм". К этой группе относятся, в частности, отели, гостиницы, санатории и курорты, торговля сувенирами. При этом кроме традиционных группа включает такси, пассажирские перевозки, рестораны, спортзалы, музеи, галереи, кинотеатры, услугами которых пользуются далеко не только туристы.

Как признает Росстат, только часть произведенных товаров и услуг в группе "Туризм" приходится на долю потребления туристов.

Таким образом, ведомство впервые рассчитает вклад отрасли в экономику регионов, пишут "Ведомости".

Российская туристическая отрасль смогла восстановиться на 87% к допандемийному 2019-му году, сообщил ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, в минувшем году внутренними перелетами воспользовались 89 млн пассажиров – это на 22% больше, чем в 2019 году.