Госдума расширяет «закон Димы Яковлева»

Госдума 25 января приняла во втором чтении проект закона, который позволит применять ограничительные меры к иностранцам, имеющим отношения к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении россиян.

Им предполагается запретить въезд в Россию, арестовывать их финансовые и другие активы, останавливать сделки с собственностью и инвестициями. Кроме того, можно будет приостанавливать полномочия таких иностранцев в советах директоров компаний, если они зарегистрированы в РФ.

Ранее такие санкции было возможно применять только к гражданам США. Они были предусмотрены в 2012 году в так называемом "законе Димы Яковлева" – российском ответе на американский "акт Магнитского", предусматривающем также запрет на усыновление российских детей семьями американцев.

Теперь санкционную часть "закона Димы Яковлева" решено распространить на всех иностранцев. При этом запрет на усыновление останется только для американцев.

По словам эксперта, в нынешней редакции под российские экономические или визовые санкции, по мнению адвоката, смогут подпасть любые чиновники Евросоюза и государств, присоединяющихся к ограничительным мерам ЕС против российских граждан, пишут "Ведомости".

Напомним, в 2019 году в МИД РФ предлагают распространить действие так называемого закона Димы Яковлева не только на граждан США, но и на представителей других стран, где нарушаются права россиян.

Замдиректора консульского департамента Руслан Голубовский призвал подумать над тем, чтобы сделать закон более универсальным.