26 Января 2022
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Общество В России
(2005) |

Суд заставил заплатить "Первый канал" за "Кабриолет"

Московский арбитраж обязал "Первый канал" выплатить компенсацию правообладателю по иску о песнях Ильи Резника.

Речь о двух исках лейбла "СБА мьюзик паблишинг", входящих в Warner Music, к российскому телеканалу по использованию фрагментов песен Резника "Кабриолет", "Маэстро" и "Старый друг" в шоу "Голос. Дети" и "Сегодня вечером".

Об этом заявил юрист Виталий Крец, представлявший в суде интересы музыкального лейбла.

В обоих исках компания требовала прекратить показ спорных фрагментов программ на сайте "Первого канала" и в его соцсетях, а также выплатить компенсацию в 3 млн руб. по двум искам. Оба иска были удовлетворены наполовину, постановив взыскать с "Первого канала" 1,5 млн руб., пишут "Ведомости".

Теги: Первый канал, суд, музыка



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