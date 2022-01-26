26 Января 2022
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Дмитрий Песков, портфель, георгиевская лента (2014) | Фото: svoboda.org

СМИ: в России в ближайшее время могут начаться первые отставки губернаторов

В I квартале 2022 года могут начаться первые губернаторские отставки в России.

Это может произойти уже в феврале, сообщают "Ведомости" со ссылкой на собеседников близких к Администрации президента и к "Единой России".

Другой собеседник издания, близкий к АП, считает, что февраль – тяжелый месяц для регионов и вхождения в работу врио, поэтому отставки могут начаться весной, когда свои посты может покинуть до девяти губернаторов.

Так, кресло главы региона может покинуть губернатор Оренбургской области Денис Паслер. По словам источника газеты, близкого к региону, он может уйти по личным обстоятельствам, пишут "Ведомости".

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в текущем году.

Как следует из рейтинга влияния губернаторов, составленном АПЭК, в их числе — главы Томской, Свердловской, Саратовской, Кировской областей, Карелии и Марий Эл.

Теги: губернаторы, отставки



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.01.2022 01:01 Мск АПЭК: В зоне риска оказались семь губернаторов, которым предстоят выборы
Ранее 02.12.2021 04:00 Мск Эксперты не исключили "точечных" отставок губернаторов


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